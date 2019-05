Le gouvernement annonce de nouvelles mesures destinées à améliorer l'offre de bus

Photo : YONHAP News

A la veille du jour de la grève annoncée par les syndicats de conducteurs de bus, le gouvernement a décidé d’apporter un soutien financier aux régions mal desservies par les transports en commun. Suite à cette décision, la perte entraînée par la mise en service des lignes dans les zones reculées sera prise en charge par l’Etat, et les collectivités locales pourront bénéficier de subventions pour la construction de nouveaux dépôts de bus publics.Les aides publiques seront également destinées à renforcer la sécurité pour la circulation des bus. Si une société compte plus de 500 employés, elle pourra bénéficier d’une subvention salariale en cas de nouvelle embauche durant deux ans, contre un an actuellement.Les syndicats de conducteurs de bus ont salué ces mesures. Actuellement, neuf villes, y compris Séoul, Busan, Ulsan et Gwangju, ont annoncé leur décision de faire grève demain. En revanche, le syndicat de Daegu s’est retiré de cette décision. Puisque des discussions sont en cours dans chaque collectivité locale, d’autres villes pourront lui emboîter le pas.En cas de grève, les bus resteront au dépôt dès le premier service du 15 mai. Afin de mieux y faire face, le ministère de l’Aménagement du Territoire et des Transports a ouvert une cellule de crise et a organisé hier une réunion d’urgence.