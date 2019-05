Séoul étudie l’assistance alimentaire au Nord par le biais d’organisations internationales

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud envisage une assistance nutritionnelle aux nord-Coréens les plus vulnérables, et ce à la demande du directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies. David Beasley est actuellement en visite à Séoul. Son organisme a récemment annoncé que le pays communiste était en proie à la pire pénurie alimentaire en 10 ans.Hier, il a été reçu par Moon Jae-in et ses ministres de la Réunification et des Affaires étrangères. A cette occasion, Beasley a appelé le gouvernement de Séoul à accorder une aide alimentaire d’urgence, en particulier aux enfants en bas âge et aux femmes enceintes.Le ministre de la Réunification Kim Yeun-chul a alors répondu partager la position du PAM, c’est-à-dire qu’il faut séparer l’humanisme et la politique. Du coup, il a annoncé que Séoul étudierait favorablement sa requête.Le gouvernement aurait projeté à l’origine de livrer directement son aide au Nord, et non par l’intermédiaire d’organisations internationales. Mais cela paraît désormais difficile, suite aux récents tirs de missiles de Pyongyang. Celui-ci continue lui aussi de s’y montrer réticent.