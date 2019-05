Moon Jae-in fustige la classe politique

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in a tenu hier une nouvelle conférence hebdomadaire avec son équipe de la Cheongwadae. Une première après qu’il a entamé la troisième année de son quinquennat la semaine dernière.Le chef de l’Etat en a profité pour fustiger la classe politique qui, selon lui, n’a pas su évoluer même après la « révolution citoyenne des bougies ». Il a aussi mis en garde contre l’utilisation de la partition de la péninsule à des fins politiciennes, et appelé à abandonner cette vieille habitude qui sème la division du peuple. Moon a aussi souhaité voir le Parlement débloquer ses travaux au plus vite.La Maison bleue a par ailleurs répondu à la proposition du patron du Parti Liberté Corée (PLC), Hwang Kyo-ahn, qui avait demandé un tête-à-tête avec son locataire. Elle a alors annoncé pouvoir accepter cet entretien à deux, mais seulement après celui avec les chefs de l’ensemble des cinq principales formations du pays. La présidence a ainsi fait une concession. Dans un premier temps, elle avait affirmé que le face-à-face entre Moon et le chef de la première force de l’opposition serait impossible.Le PLC n’a pas tardé à réagir. Il insiste toujours sur la nécessité d’organiser en premier lieu une entrevue bilatérale.