La sud-Coréenne enlevée n'a pas été maltraitée par ses ravisseurs

Photo : YONHAP News

L’ex-otage sud-coréenne libérée grâce à l’opération lancée par les forces spéciales françaises au Burkina Faso est une certaine Jang d’une quarantaine d’années. Elle a été enlevée le 12 avril à la frontière du Bénin par un groupe armé, avec une Américaine qui se trouvait dans le même bus.Cette dame dont l’identité n’a pas été révélée voyageait depuis un an et demi dans plusieurs pays, y compris au Mali, zone déconseillée par le gouvernement sud-coréen.Après avoir visité l’Europe, elle s’est rendue sur le continent africain au début de cette année. Elle a parcouru ensuite le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et le Mali avant d’arriver au début du mois d’avril au Burkina Faso.Malgré un mois de vie en captivité, elle ne souffre d’aucun problème particulier. Selon elle, ses ravisseurs ne l’ont pas maltraitée.Pourtant, son état de santé mentale nécessite du repos. Elle est rentrée cet après-midi en Corée du Sud. Dès son arrivée, les autorités compétentes ont commencé à l'interroger.