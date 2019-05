Grève des conducteurs de bus : le gouvernement envisage plusieurs mesures d'urgence

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports prévoit des mesures d’urgence afin de faire face à une éventuelle grève des conducteurs de bus, tout en cherchant à mener à bien les négociations avec ces derniers.Dans ce cadre, il va organiser cet après-midi une réunion par visioconférence avec les 17 chefs des collectivités locales concernées. Il s'agit de la deuxième discussion de ce genre. La première a eu lieu le 9 mai dernier.Parmi les dispositifs prévus, on peut citer le déploiement d’autocars et de bus publics aux heures de pointe, et le renforcement d’un certain nombre de lignes de métro.Le gouvernement envisage également de permettre aux fonctionnaires d’arriver au travail à 10h, contre 9h actuellement. Cette mesure pourrait être appliquée aux écoliers et élèves.Parallèlement, les autorités publiques s'efforceront de faire aboutir les négociations afin de dissuader les conducteurs de bus de se mettre en grève.