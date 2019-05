L’ambassadeur sud-coréen à Tokyo rencontre le ministre japonais des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Le nouvel ambassadeur de Corée du Sud à Tokyo, Nam Kwan-pyo, s’est entretenu hier avec le ministre japonais des Affaires étrangères Taro Kono. Les deux hommes ont échangé sur les relations entre leurs pays.Nam a alors annoncé qu’il ferait tout son possible pour les orienter davantage vers l’avenir.De son côté, le chef de la diplomatie nippone a affirmé attendre du nouveau représentant sud-coréen qu’il puisse sortir les deux voisins de leurs tensions diplomatiques. A cette occasion, il a évoqué le fait que plus de 10 millions de sud-Coréens et de Japonais par an visitent l’autre pays.A l’issue de cette rencontre, l’ambassadeur a déclaré aux journalistes que Séoul et Tokyo étaient tous deux bien conscients des problèmes qui empoisonnent leurs relations, et qu’ils souhaitent aussi les régler ensemble.