Moon Jae-in appelle tous les partis politiques à s’asseoir au plus vite à la table de discussion

Moon Jae-in a présidé aujourd’hui le conseil des ministres. A cette occasion, le président de la République a exhorté tous les partis politiques, celui au pouvoir comme ceux de l’opposition, à rassembler leurs forces pour faire face, de façon préventive, aux facteurs économiques extérieurs qui se dégradent.Dans la foulée, il a souligné la nécessité de tenir, régulièrement et rapidement, une conférence à laquelle prendront part lui-même et les représentants de toutes les formations afin de se concerter sur les chantiers prioritaires de l’Etat.S’agissant des sujets à aborder, le chef de l’Etat a proposé de débattre d’abord des dossiers urgents, en particulier le projet d’additif au budget. Dans le même temps, il a déploré qu’en session extraordinaire d’avril du Parlement, aucun projet ou proposition de loi visant à améliorer le quotidien du peuple n’ait été voté. Il s’agit par exemple de ceux sur l’extension des horaires de travail flexibles et sur la réforme de la revalorisation du salaire minimum.