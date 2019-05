16 % des ados fortement dépendants d'Internet ou du smartphone

Photo : YONHAP News

16 % des adolescents souffrent d'une dépendance excessive par rapport à Internet ou leur smartphone. C’est le résultat d’une enquête menée auprès de 1 286 567 élèves par le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille.Selon ce sondage, 16 % des sondés montrent une forte dépendance soit à l’Internet, soit au smartphone. 5 % d’entre eux sont accros aux deux. Ceux qui expérimentent un syndrome de sevrage et qui doivent être soignés pour leur addiction représentent 2,2 %.D’après le ministère, la dépendance excessive vis-à-vis d’Internet et du smartphone a sensiblement progressé chez les jeunes filles. Cette tendance s’expliquerait surtout par la multiplication du nombre de médias individuels et de vidéos en direct en ligne.