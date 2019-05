L’est du Burkina Faso et le nord du Bénin classés en vigilance rouge

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a mis à jour ses avertissements aux voyageurs après la libération de quatre ex-otages dont une sud-Coréenne au Burkina Faso.Hier, il a ajouté la région orientale de ce pays d’Afrique de l’Ouest et le nord du Bénin, à sa frontière, à la liste des zones classées en rouge. Une liste qui ne faisait état jusque là que de quatre régions du nord du Burkina Faso. Elle comprend dorénavant deux parcs nationaux du Bénin aussi, ceux du Pendjari et du W. Il s’agit du niveau 3 sur une échelle de 4.Du coup, le ministère a appelé les sud-Coréens en séjour dans ces zones à les quitter. Il a aussi demandé à ceux qui envisagent d’y faire un voyage de l’annuler ou le reporter à plus tard.Sa carte mondiale des zones à risque compte quatre classifications et autant de couleurs. Elle indique en noir les secteurs interdits aux touristes, en rouge les zones qu’ils sont conseillés de quitter sauf raison impérative, en orange les secteurs où ils sont recommandés de s’abstenir de voyager, et en bleu ceux en vigilance continue. Mais cette carte peut évoluer selon la situation sécuritaire locale.