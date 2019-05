Les prix à l’export augmentent pour le troisième mois de suite

Photo : KBS News

Conséquence de la hausse des cours du pétrole sur le marché international, les prix à l’exportation ont grimpé en avril, et ce pour le troisième mois d’affilée. Cela dit, ceux des puces Dram, l’un des produits d’exportation phares du pays, a poursuivi sa tendance baissière pour le neuvième mois consécutif. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée.Dans le détail, le mois dernier, l’indice des prix à l’export s’est chiffré à 83,48 points, soit en hausse de 0,5 % sur un mois. La hausse la plus élevée depuis juillet dernier. En revanche, celui des prix à l’export des appareils électriques et électroniques a reculé de 0,7 %, et l’indice des Dram a connu une chute de 9,9 %.Quant à l’indice des prix à l’importation, il s’est établi à 88,91 points, ce qui représente un bond mensuel de 1,5 %.