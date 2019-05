Le FMI préconise une politique budgétaire expansionniste

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié hier un rapport faisant le point sur les résultats de sa consultation annuelle, en mars, avec le gouvernement sud-coréen.Dans ce document, son conseil d’administration a de nouveau recommandé à la Corée du Sud de maintenir une politique budgétaire expansionniste à moyen terme afin de soutenir la croissance et la création d’emplois. Il a salué aussi la récente élaboration du budget supplémentaire par son gouvernement.Selon l’institution, l’an dernier, le pays du Matin clair a mené une politique budgétaire d’austérité et cette année, il doit prendre des mesures supplémentaires nécessaires pour atteindre son objectif de croissance et renforcer les filets de protection sociale. Il s’agit plus précisément d’augmenter la création d’emplois pour les femmes et les jeunes, de renforcer la politique du travail et de soutenir les réformes structurelles visant à booster la croissance.Le FMI a aussi conseillé au pays de se concentrer sur la croissance dopée par le secteur privé ainsi que sur la productivité, et de réduire étape par étape des subventions aux PME.