La durée cumulée de visionnage de vidéos YouTube augmente chez les plus de 50 ans

Photo : YONHAP News

Les plus de 50 ans regardent le plus YouTube. En tout cas si l'on considère la durée cumulée sur l'ensemble de la tranche d'âge concernée. C’est le résultat d’une étude menée par le cabinet d’analyse d'applications WiseApp.Pour être précis, à la fin du mois dernier, les gens âgés de 50 ans et plus ont consacré le plus de temps à regarder des vidéos sur la plateforme géante de Google, avec une durée cumulée de 10,1 milliards de minutes. Ce qui représente 26 % de l’ensemble. Les chiffres ont doublé par rapport à il y a un an. Derrière eux viennent les adolescents, les 20-29 ans et les trentenaires.Au niveau du temps que chaque sud-Coréen passe sur YouTube, les ados arrivent premiers, avec 31 heures 35 minutes par mois, devant les vingtenaires et les plus de 50 ans.L’analyse a été effectuée après avoir interrogé 33 000 utilisateurs de smartphones Android à travers le pays.