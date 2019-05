Des ONG sud-coréennes se mobilisent pour reprendre une aide alimentaire aux nord-Coréens

Photo : YONHAP News

Trois coalitions nationales d’ONG sud-coréennes ont annoncé qu’elles allaient reprendre une aide alimentaire d’urgence aux nord-Coréens. Il s’agit du Conseil pour la réconciliation et la coopération (KCRC), du Conseil des ONG pour la coopération avec la Corée du Nord (KNCCK), et de la Conférence des religions pour la paix (KCRP).Cette annonce a été faite aujourd’hui lors d’une conférence de presse conjointe donnée par leurs représentants. Dans la foulée, ceux-ci ont demandé au gouvernement de Séoul de les autoriser à acheminer leurs livraisons et à se rendre dans le nord de la péninsule.Ils ont aussi appelé le pays communiste à apporter sa coopération à leur initiative.Les trois coalitions ont également lancé un « appel à la nation » en vue d’exhorter les sud-Coréens à rejoindre leurs efforts pour aider les habitants nord-coréens au-delà de la confrontation militaire et politique.Le patron du KCRC a affirmé que le gouvernement pourrait fournir une aide alimentaire par l’intermédiaire d’ONG, s’il lui est difficile de le faire directement. Selon lui, la solution la plus souhaitable est d’envoyer au Nord les stocks de riz par voie terrestre.