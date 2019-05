La grève nationale des conducteurs de bus annulée ou reportée

Photo : YONHAP News

C’est un grand ouf de soulagement pour les utilisateurs des transports en commun. La grève nationale des conducteurs de bus, qui devait débuter tôt ce matin dans 11 villes et provinces, a été annulée ou reportée. Le trafic fonctionne donc normalement, sauf à Ulsan. Dans cette ville du sud-est du pays, les négociations syndicat-patronat ont abouti seulement ce matin, peu après 8h.Dans la majorité des 11 villes et provinces où l’appel à la grève avait été lancé, une entente est intervenue in extremis après des discussions marathon.A Séoul, les partenaires sociaux ont signé un accord dans la nuit de mardi à mercredi, une heure et demie à peine avant les premiers départs de bus. Il prévoit de revaloriser de 3,6 % l’an prochain le salaire horaire des conducteurs et de repousser l’âge de leur départ à la retraite à 62 ans en 2020 et à 63 ans en 2021, contre 61 ans actuellement.Dans la province de Gyeonggi qui entoure la capitale, où les négociations étaient les plus laborieuses, le syndicat semble avoir fait des concessions, suite à l’annonce hier par le gouvernement central et la collectivité locale d’augmenter de 200 wons les tarifs de bus. Il n’a tout de même pas levé complètement son appel à la mobilisation, et reprendra le 28 mai les discussions avec le patronat après avoir analysé les effets de la hausse tarifaire.