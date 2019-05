Dénucléarisation : les chefs de la diplomatie américaine et russe affichent leur divergence

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain et son homologue russe se sont rencontrés hier à Sotchi, sur la mer Noire. A l’issue de leur entretien qui a duré plus de trois heures, Mike Pompeo et Sergueï Lavrov se sont exprimés ensemble devant la presse.Ils ont alors annoncé avoir discuté des sujets internationaux, comme notamment la Corée du Nord, la Syrie, l’Ukraine et le Venezuela, ainsi que des relations entre Washington et Moscou.Concernant la question de la péninsule, les deux hommes ont affiché leur divergence. Pompeo a souligné l’importance de maintenir les sanctions contre la Corée du Nord jusqu’à sa dénucléarisation complète, et Lavrov la nécessité de garantir sa sécurité et de priver la péninsule entière de ses armes atomiques. Moscou a ainsi pris parti pour Pyongyang, qui s’oppose au déploiement de l’arsenal stratégique nucléaire américain en Corée du Sud.Après son entretien avec Lavrov, le chef de la diplomatie américaine a également été reçu par Vladimir Poutine.