Le taux de chômage à son plus haut niveau depuis 19 ans

Le mois dernier encore, le nombre d’emplois a augmenté plus que l’objectif fixé par le gouvernement, et ce pour le quatrième mois de suite. C’est ce que montrent les données publiées aujourd’hui par l’institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, en avril, le pays comptait un total de 27 038 000 actifs occupés, en hausse de 171 000 individus sur un an. Des chiffres supérieurs à l’objectif pour cette année du gouvernement, qui table sur une croissance mensuelle de 150 000.Cela dit, le taux d’emploi a reculé de 0,1 point en glissement annuel, à 66,5 %. Explication à cela : le taux a progressé chez les plus de 60 ans, tandis qu’il a chuté chez les 30-59 ans.Naturellement, le taux de chômage a grimpé de 0,3 point pour s’établir à 4,4 %. C’est du jamais-vu depuis 19 ans. Le nombre des demandeurs d’emploi a été de 1 245 000 personnes. Un record historique. Pire encore chez les jeunes, avec 11,5 %, en hausse de 0,8 point.