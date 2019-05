Ebola : Séoul octroie une aide de 500 000 dollars à la RDC

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage d’octroyer à la République démocratique du Congo (RDC) une aide de 500 000 dollars pour l’aider à lutter contre le virus Ebola, et ce par le biais de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).Un responsable du ministère des Affaires étrangères a affirmé que Séoul continuait à se joindre aux efforts internationaux pour contenir la propagation des maladies infectieuses, et qu’il le ferait toujours.Le soutien humanitaire de Séoul sera utilisé selon le Plan stratégique de réponse III contre l’épidémie, élaboré par 15 organisations internationales dont l’OMS et le pays africain.Selon l’OMS, la RDC fait face à la plus grande épidémie d’Ebola jamais connue depuis qu’elle a été déclarée en août dernier dans la province du Nord-Kivu et dans l'Ituri voisine. A la fin avril, le pays comptait 695 morts, dont 30 % sont des enfants et des adolescents.