Produits pharmaceutiques : l’UE exempte la Corée du Sud du certificat BPF

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les entreprises sud-coréennes qui exportent leurs matières premières pharmaceutiques vers l’Union européenne.Le Conseil de l’UE, réuni hier, a inscrit la Corée du Sud et six autres pays sur sa liste blanche des Etats exemptés de l’obligation d’obtenir un certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) des produits pharmaceutiques. C’est l’un des éléments de l’assurance qualité.Cette mesure permettra aux laboratoires sud-coréens de réduire de plus de quatre mois le temps nécessaire pour la démarche d’exportation de leurs produits vers les pays de l’Union.L’Administration sud-coréenne des aliments et des médicaments (MFDS) avait déposé en 2015 une demande d’inscription sur la liste en question. Il aura fallu plus de quatre ans pour que Bruxelles l’accepte, après avoir suivi les procédures nécessaires.La MFDS s’en réjouit. Selon elle, les exportations des produits pharmaceutiques sud-coréens vers le Vieux continent représentent 31 % de l’ensemble.