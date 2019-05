Séoul et Tokyo cherchent à organiser à Paris une nouvelle rencontre de leurs chefs de la diplomatie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon cherchent à organiser une nouvelle rencontre entre leurs ministres des Affaires étrangères en marge d’une conférence ministérielle de l’OCDE, prévue la semaine prochaine à Paris.Le porte-parole du ministère sud-coréen a confirmé hier cette information. Lors d’un point de presse, Kim In-chul a précisé que les deux pays menaient actuellement leur discussion en ce sens.Précédemment, les médias japonais avaient rapporté que les gouvernements des deux pays voisins discutaient des détails nécessaires pour organiser un entretien entre Kang Kyung-wha et Taro Kono pendant la réunion ministérielle du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques, qui se tiendra plus précisément les 22 et 23 mai.Cette rencontre Kang-Kono, si elle a lieu comme prévu, sera la première en trois mois. La dernière en date remonte au mois de février en marge de la conférence de Munich sur la sécurité.Si les deux ministres se retrouvent à Paris, ils aborderont de nombreux dossiers qui préoccupent en ce moment leurs pays. Il pourra s’agir du dédommagement des Coréens que les entreprises nippones avaient fait travailler pendant la Seconde guerre mondiale et de l’embargo sud-coréen sur les produits de la mer provenant de plusieurs préfectures situées près de la centrale de Fukushima.