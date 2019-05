Coup d’envoi du festival de Cannes : « Parasite » de Bong Joon-ho en compétition

Photo : KBS News

La 72e édition du festival de Cannes a débuté hier soir, heure locale, pour 12 jours. Elle s'est ouverte avec la projection de « The Dead Don't Die » de l'Américain Jim Jarmusch. Au total, 21 films sont en compétition. Parmi eux, « Gisaengchung », ou « Parasite », du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho.Cet ouvrage n’est pas le seul film sud-coréen à être projeté au festival. « The Gangster, the Cop, the Devil », de Lee Won-tae, « Alien » de Yeon Je-gwang et « Movements » de Jeong Da-hee y seront eux aussi présentés hors compétition.