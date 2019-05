La Corée du Sud et le Royaume-Uni continuent les préparatifs pour adopter un ALE

Photo : YONHAP News

Séoul et Londres ont organisé aujourd’hui, dans la capitale sud-coréenne, la 6e édition de leurs pourparlers en vue d'établir un accord de libre-échange (ALE). Et ce pour se préparer à la possible sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.Le ministre sud-coréen de l'Industrie et du Commerce extérieur Yeo Han-koo et le directeur général du Département du commerce extérieur britannique John Alty y ont pris part. Ils se sont entretenus pour développer leur relation commerciale de manière stable, plus précisément pour maintenir le commerce préférentiel qu’a permis le traité entre la Corée du Sud et l’UE. Dans ce cadre, le pays du Matin clair est à pied d’œuvre depuis l’année dernière afin de signer un ALE avec Londres.Le Conseil européen a validé le mois dernier le report flexible du Brexit jusqu’au 31 octobre.