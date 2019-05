L’avion américain RC-135W renforce sa surveillance de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

L’armée de l’air américaine semble renforcer sa surveillance de la Corée du Nord, après que celle-ci a tiré ce qui semble être des missiles de courte portée, le 4 et le 9 mai. Des mouvements en témoignant continuent d’être observés.D’après le site web Aircraft Spots, son avion de reconnaissance RC-135W Rivet Joint a survolé hier Séoul et la province de Gyeonggi qui l’entoure. Il avait fait de même les 8 et 13 mai, et les 18, 19 et 29 avril.Il peut s’agir de vols de routine. Cela dit, des experts militaires évoquent la possibilité de parer à de nouveaux essais balistiques nord-coréens.Séoul et Washington maintiennent actuellement leur surveillance légèrement renforcée après les lancements des deux engins nord-coréens, le 9 mai. Leurs autorités militaires observent également de très près la réaction de Pyongyang à leurs manœuvres conjointes, récentes ou en vue. Le régime communiste dénonce une violation de l’accord militaire intercoréen signé en septembre dernier.Par ailleurs, le commandant des forces combinées sud-coréano-américaines Robert Abrams a effectué hier un déplacement au Japon. Là-bas, il aurait partagé avec le gouvernement de Tokyo les informations sur le Nord et ses récents tirs de projectiles.