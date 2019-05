Le tribunal rejette le mandat d’arrêt contre Seungri

Photo : YONHAP News

La star de k-pop Seungri a échappé à la prison. Hier, tard dans la nuit, le tribunal a rejeté la demande de mandat d’arrêt contre lui et son partenaire d’affaires Yoo In-suk.L’ancien membre de 28 ans du populaire boys band Big Bang est soupçonné notamment d’avoir détourné quelque 500 millions de wons (370 000 euros) du club Burning Sun, qu’il cogérait, et d’avoir fourni en 2015 des services de prostitution à des investisseurs japonais.La police qui a enquêté sur lui a obtenu suffisamment de preuves pouvant prouver ces accusations. Du coup, elle a demandé à interroger les deux hommes en les plaçant en détention provisoire. Cela dit, le tribunal a estimé que ces allégations pouvaient faire l’objet de dispute et que la nécessité de les incarcérer n’était pas reconnue.La décision de la justice risque de mettre un frein aux investigations de la police. Celle-ci doit en rendre publics les premiers résultats, vraisemblablement aujourd’hui.