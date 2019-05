Le Prince britannique Andrew dans les pas d’Elizabeth II à Andong

Photo : YONHAP News

Le prince Andrew du Royaume-Uni a rendu visite hier au village folklorique d'Hahoe à Andong, dans le sud-est de la Corée du Sud. Son déplacement intervient 20 ans après celui de la reine Elizabeth II. Elle était venue dans cette région pour découvrir « le lieu le plus coréen » du pays. En 1999, après sa visite, le nombre de touristes sur place a triplé en l'espace d'un an, dépassant le million pour la première fois.Tout comme sa mère, le duc d'York a visité Chunghyodang, une maison traditionnelle, en prenant soin de se déchausser pour respecter la culture locale, avant d’admirer le sapin de Corée planté par la reine à l’époque pour célébrer sa visite. Il s’est également vu préparer le même repas qui avait été concocté pour son 73e anniversaire.La municipalité prévoit de nommer le trajet de 32 km reliant le village au temple bouddhiste Bongjeongsa « chemin royal » et de développer un produit touristique en la matière.