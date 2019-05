Sept transfuges nord-coréens détenus à Anshan en Chine risquent d'être rapatriés

Photo : KBS News

Sept réfugiés nord-coréens sont détenus à Anshan, une ville située au nord-est de la Chine. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Voix de l'Amérique (VOA), citant Kim Sung-eun, le prêtre de l’église Caleb Mission qui mène des activités pour soutenir les exilés.Ces fuyards ont été arrêtés fin avril par la police chinoise, et devraient être rapatriés. Selon Kim, tous se sont évadés du royaume ermite, y compris une fillette de neuf ans et son oncle, et un adolescent de 18 ans.Dans ce contexte, l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch a publié un communiqué afin d’appeler le gouvernement de Pékin à les libérer et à les aider à s’exiler dans un pays tiers. D’après Phil Robertson, le directeur adjoint de la division Asie, l’empire du Milieu doit arrêter de contribuer à la violation des droits de l’Homme en les renvoyant en Corée du Nord, et respecter les obligations internationales en assurant leur sécurité.