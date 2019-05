Le Kopia, programme pour soutenir l’agriculture des pays sous-développés, est couronné de succès

Photo : YONHAP News

Le Programme coréen pour l'agriculture internationale (Kopia), qui vise à transférer les techniques agricoles aux pays sous-développés, porte ses fruits.A en croire l'Administration sud-coréenne en charge du développement rural, ce projet a généré jusqu’à présent 134,4 milliards de wons de productions, soit environ 103 millions d’euros, dans un total de 24 nations. Ayant fait ses premiers pas au Vietnam en août 2009, il est venu en aide de manière spectaculaire aux revenus des paysans.Ces dix dernières années, 1 182 chercheurs étrangers ont été invités dans le pays du Matin clair pour recevoir un enseignement, et le nombre d’agriculteurs et de fonctionnaires formés sur place par les experts sud-coréens a atteint 79 115. Fort de ce succès, le Kopia a vu à l'heure actuelle 17 pays réclamer l’installation d’un nouveau centre.Par ailleurs, ce programme enregistre une valeur économique de 234,4 milliards de wons, l’équivalent de 180 millions d’euros, et ses exportations des technologies concernées s'élèvent à 8 millions de dollars.