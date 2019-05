Une délégation de la Croix-Rouge nord-coréenne en Chine

Photo : YONHAP News

L’aide alimentaire internationale s’organise pour venir en aide aux nord-Coréens, en proie à une très grave insécurité alimentaire. Dans ce contexte, une délégation de la Croix-Rouge nord-coréenne s’est rendue en Chine.D’après l’agence officielle nord-coréenne KCNA, la délégation est conduite par le numéro deux du comité central de l’organisation humanitaire, Paek Yong-ho. Elle est partie hier de Pyongyang pour l’empire du Milieu. L’agence n’a pas précisé pour autant l’objet ni le programme de son déplacement.Cependant, si on considère le fait que le royaume ermite a formulé en février une demande d’aide alimentaire d’urgence à des organisations internationales, dont la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), sa visite aurait pour but de discuter encore des moyens de faire face à la crise alimentaire ou de solliciter une assistance directe de la Croix-Rouge chinoise.Pour rappel, la FICR a récemment annoncé qu’elle allait débloquer une enveloppe de 76 946 francs suisses, soit 68 000 euros, afin de fournir 15 pompes à eau mobiles en vue d’irriguer les champs des régions les plus durement touchées par la sécheresse au nord du 38e parallèle.