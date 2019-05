Le patron du PAM souhaite que Pyongyang accepte l’éventuelle assistance alimentaire de Séoul

Photo : YONHAP News

Le patron du Programme alimentaire mondial (PAM) est reparti hier après un voyage de 24 heures à Séoul, où il a appelé ses interlocuteurs à accorder une assistance humanitaire à la Corée du Nord.Dans un entretien accordé hier à la KBS, David Beasley a lancé un nouveau cri d’alarme concernant la pénurie alimentaire dans le nord de la péninsule. Et de s’engager à garantir la transparence dans la distribution de l’aide aux habitants nord-coréens, si le gouvernement sud-coréen la leur fournit.Le PAM et la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, ont publié le 3 mai un rapport commun faisant état d’une nouvelle évaluation de la sécurité alimentaire en Corée du Nord. Ce rapport indique que 40 % de la population souffre de malnutrition.Lors de l’interview d’hier, le directeur exécutif du PAM a affirmé que ce document témoignait de la situation telle qu’elle est vraiment.Interrogé sur la question de savoir si le régime de Kim Jong-un acceptera l’éventuelle assistance sud-coréenne, Beasley a espéré que, du point de vue humanitaire, tous les leaders du monde ne tournent pas le dos aux enfants de leurs pays.