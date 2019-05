Les chercheurs sud-coréens révèlent l’origine de la peste porcine africaine au Vietnam

Photo : YONHAP News

Les chercheurs sud-coréens ont été les premiers à diagnostiquer la peste porcine africaine qui se propage en ce moment au Vietnam.Il s’agit d’une équipe de recherche dirigée par Song Dae-sub, professeur à la faculté de pharmacie de l’université Korea, et Jeong Dae-gyun, chercheur à l'Institut coréen de recherche en biosciences et biotechnologie. Elle a analysé en janvier et février derniers les échantillons des porcs de cinq régions au nord de Hanoï, soupçonnés d’être infectés, et a obtenu un résultat positif.Les scientifiques ont ensuite révélé, à travers l’examen de séquences codantes du virus, que la maladie était du même type que celle qui sévissait en Chine depuis août dernier. C’est-à-dire que l’infection provient de ce pays limitrophe au Vietnam. Une découverte d’autant plus significative qu’a été utilisée une technique de diagnostic mise au point par le pays du Matin clair.Le processus de recherche sera décrit dans l’édition de juillet de la revue scientifique américaine Emerging Infectious Diseases.