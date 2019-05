Oh Shin-hwan, nouveau chef du groupe parlementaire du Bareun-Avenir

Photo : YONHAP News

Après le Minjoo et le Parti pour la démocratie et la paix, c’est au tour du Bareun-Avenir d’élire le nouveau chef de son groupe au Parlement.Résultat du scrutin interne de cette deuxième formation de l’opposition : Oh Shin-hwan l’a emporté sur son rival unique Kim Song-shik. Il a obtenu 13 des 24 voix exprimées.Oh, qui en est à son deuxième mandat dans la circonscription de Gwanak à Séoul, était sous les projecteurs le mois dernier, après qu’il a manifesté son intention de s’opposer au débat parlementaire en « fast track » des projets de loi visant à la réforme judiciaire.La première tâche qui l’attend est de sortir la formation de ses conflits internes entre les différentes factions. Des conflits amorcés surtout par la question du « fast track ». La question du départ du président du parti Sohn Hak-kyu le préoccupe aussi.Avant son élection à la tête du groupe, Oh s’était engagé à demander la démission de Sohn et des autres dirigeants du parti.