Le KIEP pessimiste pour la croissance mondiale en 2019

Photo : YONHAP News

L’institut sud-coréen pour la politique économique internationale (KIEP) fait part de son pessimisme pour l’économie mondiale en 2019.Dans ses nouvelles perspectives, il a en effet abaissé ses prévisions de croissance mondiale. Il table désormais sur une croissance de 3,2 %, soit 0,3 point de moins que sa précédente estimation.Les causes invoquées pour expliquer ce ralentissement : la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, ou encore les incertitudes liées au Brexit.Plus précisément, le KIEP a revu à la baisse ses pronostics, à 2,3 % pour les Etats-Unis, 1,3 % pour la zone euro, et 0,7 % pour le Japon.