Vladimir Poutine et Mike Pompeo échangent sur la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

En voyage en Russie, le secrétaire d’Etat américain a été reçu par Vladimir Poutine. C’était à Sotchi, mardi, heure locale.Après leur échange qui a duré environ deux heures, Mike Pompeo a déclaré aux journalistes que les deux pays partageaient le même objectif sur la question nord-coréenne, et que Washington souhaitait trouver un moyen de coopérer avec Moscou sur ce dossier.Avant son entretien avec l'occupant du Kremlin, le chef de la diplomatie américaine a rencontré son homologue Sergueï Lavrov. Avec au cœur des discussions les questions nucléaires nord-coréenne et iranienne, la crise politique au Venezuela ou encore la guerre civile syrienne.Selon l’agence Tass, sur le dossier nord-coréen, Youri Ouchakov, le conseiller de Poutine aux affaires diplomatiques, a affirmé que Moscou était prêt à travailler en coopération avec tous les pays. Et d’ajouter que la communauté internationale devrait garantir la sécurité du régime de Kim Jong-un. Pour le conseiller présidentiel, celui-ci ne cédera jamais à la pression des autres nations.