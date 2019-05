Bloomberg : la Corée du Sud sera exemptée des tarifs supplémentaires américains sur l’auto

Photo : KBS News

Le président américain repousserait jusqu’à six mois sa décision d’imposer ou non des tarifs douaniers supplémentaires sur les importations automobiles. Une décision qui devait intervenir à l’origine au plus tard ce samedi. C’est ce que rapportent plusieurs médias locaux.Donald Trump menaçait en effet d’imposer des taxes de l'ordre de 25 % sur les importations de voitures et d'équipements automobiles pour défendre l’industrie de son pays. Mais selon les médias américains, il aurait reporté une telle imposition, considérant que les négociations commerciales avec le Japon et l’Union européenne, qui la redoutent particulièrement, sont en cours.A ce propos, l’agence Bloomberg a rapporté que l’administration Trump accorderait une dérogation à la Corée du Sud, au Canada et au Mexique. Elle a alors évoqué le fait que Séoul et Washington avaient renégocié leur accord bilatéral de libre-échange.