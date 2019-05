OCDE : la Corée du Sud au 5e rang pour son soutien à la R&D des entreprises

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen s’est classé au 5e rang pour son appui à la recherche et développement (R&D) des entreprises.D’après un récent rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dévoilé aujourd’hui par les autorités du pays, le montant des contributions accordées par l’Etat à la R&D des entreprises représentait 0,27 % du PIB en 2016.Dans le détail, la part des incitations fiscales a reculé, de 0,19 % du PIB en 2012 à 0,14 % en 2016. En revanche, les subventions directes ainsi que l’achat de prestations de R&D par l'exécutif n’ont cessé de progresser, de 0,11 % du PIB en 2000 à 0,14 % en 2016.Parmi 45 Etats recensés, la Russie arrive en tête avec 0,49 %, suivie par la France (0,42 %), la Belgique (0,4%) et l’Irlande (0,29%).