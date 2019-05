Le KDI recommande des efforts structurels pour la relance de l’économie sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Le ralentissement de l’économie sud-coréenne actuel serait plutôt dû aux facteurs structurels qu’à la conjoncture économique mondiale morose. Dans ces conditions, une politique financière expansive, destinée à soutenir l’économie à court terme, risquerait de peser sur les finances de l’Etat à moyen et long terme.C’est en tout cas ce qu’a analysé Gwon Kyu-ho, chercheur au Korea Development Institute (KDI), dans un rapport publié aujourd’hui par l’institut.Selon ce document, si la productivité au travail ne progresse que de 1,4 point par an, comme c’était le cas en 2010, le taux de croissance du pays pourrait tomber, en moyenne, à 1,7 % dans les années 2020. Même avec l’amélioration de la productivité, ce taux pourrait difficilement dépasser les 2,5 %.Face à ce danger, le texte préconise d’instaurer un environnement favorable à des activités économiques plus libres en abolissant les réglementations trop lourdes, et de mener des efforts incessants pour la rénovation du système.