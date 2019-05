Plusieurs cargos détectés au port de Nampo en Corée du Nord, même après la saisie du « Wise Honest » par les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Au moins sept cargos de grande taille auraient navigué à proximité du port de Nampo, en Corée du Nord, entre le 16 avril et le 14 mai derniers. Et ce alors que les Etats-Unis ont saisi la semaine dernière un navire de fret nord-coréen, le « Wise Honest ».C’est ce qu’a relayé aujourd’hui la Voix de l’Amérique (VOA), en se référant à la firme américaine Planet Labs, qui montre tous les jours des images satellites prises dans le monde entier.Plus récemment, entre le 11 et le 14 mai, deux grands bateaux auraient fait leur apparition autour du port nord-coréen d’où aurait appareillé le « Wise Honest ».Pour rappel, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a revendiqué, mardi, la restitution de ce cargo en qualifiant cette saisie d’« extorsion qui va à l’encontre du document signé par les deux parties » à l'issue du sommet de leurs dirigeants le 12 juin 2018 à Singapour.