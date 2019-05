Concert de « Bi » à Pékin : un signe de la levée des restrictions chinoises ?

Photo : YONHAP News

Le chanteur sud-coréen Bi, ou Rain, est monté sur scène à Pékin lors du carnaval des cultures d’Asie. Le président chinois Xi Jinping y était présent pour donner un discours d’ouverture. Ce qui laisse présager une possible levée des restrictions sur les activités des artistes du pays du Matin clair en Chine.Bi est le premier artiste sud-coréen à être invité à un événement officiel chinois depuis que l’empire du Milieu a infligé des sanctions à l’égard de Séoul en raison de l’installation du bouclier antimissile américain THAAD sur son territoire.Bien que le gouvernement chinois dénie toute mesure restrictive, les feuilletons télévisés « made in Korea » ou les concerts de stars de la « hallyu » sont bloqués en Chine depuis plus de deux ans. Selon la presse locale, le fait qu’un chanteur sud-coréen soit invité à une manifestation tenue en présence du chef de l’Etat devrait porter un message positif en faveur des échanges culturels bilatéraux.