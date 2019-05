E-gouvernement : le gouvernement envoie une délégation en Amérique latine

Photo : YONHAP News

Doté de longues expériences et de technologies de pointe en matière de gouvernement électronique, Séoul envisage d’élargir sa coopération en la matière avec des pays de l’Amérique latine.A ce propos, le ministère intérieur a annoncé, aujourd’hui, qu’une délégation intergouvernementale, dirigée par son vice-ministre Yoon Jong-in, va se rendre, de lundi à vendredi, aux Chili, Honduras et Guatemala, en vertu d’un MOU signé avec le Chili le mois dernier à l’occasion de la visite du président chilien en Corée du Sud.Ces trois pays s’intéressent notamment aux systèmes informatisés liés à l’enregistrement des domiciles, à la carte d’identité et au passeport électronique ainsi qu’à la gestion de la base de donnés administratives. Ainsi, l’exécutif s’attend à ce que cette tournée ouvre la voie à la participation des entreprises sud-coréennes à différents chantiers que les gouvernements de ces trois Etats envisagent de lancer dans ce secteur.