BTS se produit à Central Park à New York

Le groupe de k-pop Bangtan Boys (BTS) s'est produit hier à Central Park, à New York, inaugurant ainsi la « Summer Concert Series », une série de concerts annuels organisée par l’émission de télévision Good Morning America diffusée sur la chaîne ABC.La scène en plein air installée à Rumsey Playfield a été inondée de plus de 5 000 fans. Certains d’entre eux ont même campé autour du site pendant une semaine. Le septuor ne les a pas déçus en présentant, entre autres, son nouveau titre « Boy With Luv » et la chanson à succès « Fire ».BTS a entamé, au début du mois, sa tournée internationale « Love Yourself : Speak Yourself » à Los Angeles pour la poursuivre ensuite à Chicago et dans le New Jersey. Après les Etats-Unis, le boys band partira pour São Paulo, Londres, Paris, Osaka et Shizuoka.