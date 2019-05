Les Mongols, les plus dépensiers des touristes au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

Les touristes mongols en Corée du Sud se substituent aux Chinois, qui sont en baisse depuis 2017 dans le sillage des représailles de Pékin contre le déploiement du THAAD, le système antimissile américain.Les voyageurs en provenance de Mongolie semblent plus dépensiers que ceux de l’empire du Milieu. Ils ont ainsi déboursé en moyenne 2 070 dollars, la plus grande somme d’argent parmi les différentes nationalités qui ont visité le pays du Matin clair l’an dernier.Ceux qui ont versé plus de 3 000 dollars représentaient 24 % des tous les visiteurs mongols. Soit la proportion la plus élevée parmi les 20 pays répertoriés par l’Office du tourisme de Corée.Selon ce dernier, si les dépenses des Mongols sont si importantes, c’est parce qu’ils séjournent trois fois plus longtemps que les autres dans le pays. Autre raison : plus d’un sur dix vient à des fins de tourisme médical.