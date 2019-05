En région métropolitaine, les sud-Coréens doivent économiser pendant 6,9 ans pour acquérir un logement

Photo : KBS News

En 2018, les sud-Coréens habitant dans la région métropolitaine devaient économiser, sans dépenser un sou, l’ensemble de leurs revenus pendant en moyenne 6,9 ans pour devenir propriétaire, contre 5,5 ans pour la moyenne nationale. Et pour leur premier logement, ils devaient attendre en moyenne 7,1 ans, soit une progression de 0,3 an par rapport à 2017.C’est ce que révèle une enquête réalisée l’an dernier auprès de 60 000 foyers et publiée hier par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports.Autre chiffre : 61,1 % des foyers étaient propriétaires d’un logement ou plus en 2018, comme en 2017. Et 57,7 % résidaient dans leur propriété, un record depuis la première réalisation de cette étude annuelle en 2006.