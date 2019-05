Bolton évoque les « défis pressants » que constituent la Corée du Nord et l’Iran

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche a mentionné la Corée du Nord et l’Iran comme autant de « défis pressants », via un message posté sur son fil Twitter ce jeudi, heure locale.John Bolton a d’abord déclaré qu’il avait tenu une rencontre excellente avec le ministre singapourien des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan à Washington, pour renforcer la coopération solide et le partenariat de leurs pays. Dans la foulée, il a ajouté que Singapour était un partenaire précieux concernant les « défis pressants » que représentent la Corée du Nord et l’Iran.Ainsi, les deux hommes auraient discuté des mesures à prendre concernant le dossier nord-coréen.D’habitude, Bolton tient des propos durs à l'encontre de l’Iran et du Venezuela via Twitter, mais très peu à l’encontre de la Corée du Nord. Par conséquent, son message d’hier laisse penser qu’il prend au sérieux la situation actuelle, où Pyongyang tente de faire pression sur Washington avec ses derniers tirs de projectiles présumés être des missiles à courte portée.