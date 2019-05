Libération d’un otage sud-coréen, kidnappé en Libye en juillet dernier

Photo : YONHAP News

Le sud-Coréen qui avait été enlevé en Libye l'année dernière a été libéré hier sain et sauf. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le conseiller à la sécurité nationale, Chung Eui-yong.Agé de 62 ans, cet employé d'une société locale avait été kidnappé le 6 juillet 2018 par une dizaine de malfaiteurs armés dans le sud-ouest de la Libye. Le dénommé Joo demeure actuellement à l’ambassade sud-coréenne aux Emirats arabes unis (EAU) et devrait rentrer demain au pays.Le gouvernement avait déployé, tout au long de sa détention qui a duré 315 jours, tous les efforts pour cette libération en formant une « task force intergouvernementale ».L’officiel du bureau présidentiel a également remercié les Emirats Arabes Unis, en qualifiant leur appui de « définitif » dans cette opération. Selon lui, Abou Dabi a notamment coopéré étroitement avec les autorités militaires libyennes, ce qui a permis cet heureux dénouement.Enfin, la Cheongwadae a fait savoir qu’il restait encore quatre ressortissants sud-coréens en Libye, et que le gouvernement allait faire en sorte de les rapatrier au plus vite.