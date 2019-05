39e anniversaire du mouvement pour la démocratisation de Gwangju

Photo : YONHAP News

Demain, c'est le 39e anniversaire du mouvement de Gwangju pour la démocratisation et contre la dictature militaire de l'époque, celle de Chun Doo-hwan.Une cérémonie officielle est prévue demain matin dans cette ville du sud-ouest du pays. Près de 5 000 personnes devraient y participer, à savoir les représentants de différents milieux de la société, les familles des victimes qui ont succombé à la répression militaire durant le soulèvement, ainsi que des étudiants et d’autres citoyens.Un responsable du ministère des Patriotes et des Anciens combattants, qui organise cet évènement, a fait savoir que le ministère avait essayé de véhiculer un message d’union nationale à travers la cérémonie, en partageant le sens et les faits historiques du mouvement avec tous les citoyens.