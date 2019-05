3e dialogue économique sud-coréano-français à Séoul

Photo : YONHAP News

Séoul a demandé la coopération de Paris quant aux mesures de sauvegarde infligées par l’Union européenne (UE) depuis février dernier sur les produits d’acier sud-coréens. C’était au cours du 3e dialogue économique sud-coréano-français organisé aujourd'hui à Séoul.Plus précisément, la délégation sud-coréenne a demandé à son interlocuteur de faire en sorte d’augmenter le quota attribué aux produits sud-coréens lors du processus de revue de ces dispositifs protectionnistes au sein de l’UE.Les deux parties sont également convenues d’élargir leur coopération à de nouveaux secteurs d’activité, tels que les voitures électrique et hydrogène, l’intelligence artificielle ou la big data, afin de faire face à l’avènement de la 4e révolution industrielle.Ce canal de discussion entre le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie et le ministère français de l’Economie et des Finances a été mis en place en 2014. Cette 3e édition est organisée dans le cadre du suivi du sommet sud-coréano-français tenu en octobre dernier à Paris entre Moon Jae-in et Emmanuel Macron.