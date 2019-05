Song Kang-ho, premier acteur asiatique honoré au Festival de Locarno

Photo : YONHAP News

Song Kang-ho, un immense acteur sud-coréen, recevra l’« Excellence Award » ou « Prix d’excellence » à la 72e édition du Festival de Locarno qui aura lieu en août prochain. Une première pour un comédien asiatique.Le festival a révélé cette nouvelle dans son communiqué de presse publié hier, heure locale. Selon lui, cette récompense est attribuée aux acteurs qui ont fait un parcours significatif et courageux, et il était important d’ouvrir la porte à la diversité des cinémas mondiaux, alors que les lauréats étaient jusqu'alors tous des Européens ou des Américains.Song Kang-ho est décrit comme un acteur « à plusieurs facettes », un interprète « inégalable » pour faire passer la variété et l’intensité des émotions générées par le cinéma sud-coréen. Son visage et son corps ont laissé des traces indélébiles associées aux films de réalisateurs tels que Bong Joon-ho, Park Chan-wook et Kim Jee-woon.Pour conclure, le festival s'interroge sur qui, à part Song Kang-ho, pourrait incarner par sa seule performance toute l'excellence du cinéma sud-coréen sur ces 20 dernières années.Le Festival de Locarno a créé en 2004 un « Excellence Award » pour honorer les acteurs qui ont largement contribué à l’enrichissement de l’univers filmique avec leurs talents singuliers et remarquables. Parmi les récompensés se trouvent entre autres Susan Surandon, John Malkovich, Isabelle Huppert et Juliette Binoche. Jamais un acteur d’Asie ne s’était vu attribuer cette récompense.Song Kang-ho assistera à la cérémonie de remise de ce prix et participera à une rencontre avec le public au prochain festival en août.