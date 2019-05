Tout le pays se mobilise pour faire face aux fortes chaleurs précoces

Photo : YONHAP News

De fortes chaleurs se sont invitées dans la péninsule coréenne plus tôt que d’habitude. Les collectivités locales sont alertées par cette précocité. Et elles œuvrent activement pour mettre en place diverses mesures visant à mieux protéger les piétons et les personnes vulnérables, d’autant plus que la Corée du Sud a considérablement souffert d’une canicule sans précédent l’an dernier.La municipalité de Gwangju est la première à agir. C’est dans cette ville que la première alerte à la canicule de l’année a été déclenchée. C’était mercredi dernier. Jamais une alerte n’avait été donnée si tôt depuis 2008, année de mise en place d’un tel système.Gwangju a déclaré la période du 20 mai au 30 septembre comme celle de « prévention contre la canicule » et a annoncé plusieurs dispositifs dédiés à lutter contre les fortes chaleurs, tels que les équipements de rafraîchissement d’air à l'extérieur.La ville de Séoul a également activé son centre chargé de lutter contre les catastrophes et d’assurer la sécurité pour faire face à la canicule. D’autant plus que la capitale souffre du phénomène dit de l’« îlot de chaleur urbain » avec l’hyperconcentration démographique. La municipalité apportera un soutien particulier aux classes défavorisées.Aujourd’hui, la température restait élevée, aux alentours de 30°C sur tout le territoire. Le pays devrait connaître un répit demain avec le retour des nuages, quelques averses dans le centre et le sud, et des vents violents sur les régions côtières méridionales, notamment sur l’île de Jeju.