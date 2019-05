Moon Jae-in va recevoir George W. Bush à la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in recevera jeudi matin George W. Bush à la Maison bleue. L'ancien numéro un américain sera en visite en Corée du Sud afin de participer à la cérémonie commémorative du 10ème anniversaire du décès de Roh Moo-hyun, président de la République entre 2003 et 2008. La cérémonie se déroulera ce jeudi après-midi dans son village natal de Bongha, situé dans la province de Gyeongsang du Sud.Bush se rendra au pays du Matin clair à l'invitation du groupe Poongsan, un groupe sud-coréen spécialisé dans les métaux non-ferreux qui est très proche de sa famille.Les négociations sur la dénucléarisation entre Pyongyang et Washington étant actuellement dans une impasse, les yeux seront tournés vers cette rencontre entre Moon et Bush.