Quelques 630 000 adolescents sud-coréens deviennent majeurs

Photo : YONHAP News

En ce troisième lundi du mois de mai, la Corée du Sud célèbre le passage de ses adolescents à l'âge adulte. Le ministère sud-coréen de l'Egalité des sexes et de la Famille organise cet après-midi une cérémonie afin de célébrer cet événement. Une centaine de jeunes, nés en 2000 donc, y seront présents pour assister à des programmes culturels ou des conférences.En devenant majeurs, ces jeunes hommes et femmes peuvent désormais adhérer à un parti politique et voter aux élections présidentielles et législatives. Ils peuvent par ailleurs se marier sans l'autorisation de leurs parents ou gérer leurs avoirs de manière autonome.