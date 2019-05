Trois oursons sont nés par insémination artificielle

Photo : KBS News

Deux ourses noires d'Asie qui habitent au mont Jiri, le second plus haut sommet de Corée du Sud, ont mis au monde en janvier dernier trois oursons par insémination artificielle. Encore une bonne nouvelle pour le pays du Matin clair qui avait déjà annoncé en février 2018 la naissance de deux oursons par la même méthode.En effet, le Service national des parcs de Corée (KNPS), sous l'égide du ministère de l'Environnement, a procédé aux mois de juin et juillet derniers à une insémination in vitro sur cinq ourses à collier abritées à l'Institut des technologies de restitution des espèces. Deux d’entre elles ont donc réussi à donner naissance à des oursons, avant d'être libérées dans les montagnes.Le service ajoute que la prolifération naturelle seule risque de réduire la diversité génétique, concentrée sur quelques individus plus forts que les autres.Plus récemment, trois ourses à collier ont donné naissance à quatre oursons, toujours du côté du mont Jiri. Ce dernier ainsi que le mont Sudo sont ainsi devenus l'habitat de 64 ours à collier.